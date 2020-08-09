Sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı
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Sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sürücülere yönelik alkol denetimi gerçekleştirildi.

Sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı
09.08.2020 00:11 | Son Güncelleme: 09.08.2020 01:24

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sürücülere yönelik alkol denetimi gerçekleştirildi. İlçede yapılan denetimlerde alkollü sürücüye rastlanmadı.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde trafik ve asayiş tarafından ilçe genelinde trafik güvenliğini sağlamak ve alkolden kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla sürücülere yönelik alkol denetimi gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada 22 araç sürücüsü kontrol edilirken, denetimlerde alkolle sürücüye rastlanmadı.

Denetimlerde trafik ekipleri durdurulan araçlarda sürücülere alkollü araç kullanmanın zararlarını anlatarak, ehliyet, ruhsat ve kimlik kontrolü de yaptı.

Denetimde alkol kontrolü yapılan sürücülerden Hasan Elmas, denetimin yerinde bir uygulama olduğunu kaydederek özellikle sürücülerin alkollü olarak direksiyon başına geçmemelerini istedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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