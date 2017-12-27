Sürücülere Yılbaşı Uyarısı

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran, vatandaşların yılbaşında kesinlikle alkollü araç kullanmaması gerektiğini belirterek, "Hiç kimse kendi zevki ve eğlencesi uğruna başkalarının malına ve canına kastetme lüksüne asla sahip değil" dedi.



Yılbaşı gecesinde alkol alan sürücü ve eğlence mekanı sahiplerine uyarılarda bulunan Kavuran, yılbaşı eğlencelerin sonunda hüzün ve kederin olmaması gerektiğini belirtti. Kavuran, "Alkollü içki veren eğlence mekan sahipleri, bu gece için iş yerlerinde yeterince yedek sürücü bulundurmaları veya taksi çağırarak, alkollü olan vatandaşlarımıza yardımcı olmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız da kesinlikle alkollü araç kullanmamalılar. Trafik terörü, makam, mevki, genç, yaşlı demeden hepimizi hedef alıyor. Bu nedenle sürücü veya yayalar, trafik kurallarına uymalı, aşırı hız, hatalı sollama, kırmızı ışık ihlali, yakın takip ve alkollü araç kullanma gibi kural hataları yapmamalılar. Hiç kimse kendi zevki ve eğlencesi uğruna başkalarının malına ve canına kastetme lüksüne asla sahip değil" diye konuştu. - SAMSUN