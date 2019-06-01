Sürücülere uyarı, çocuklara hediye

Yalova Emniyet Müdürlüğü şehirlerarası yollarda bayram yoğunluğunun başlaması ile birlikte denetimleri sıklaştırdı. Yerden ve havadan drone ile denetlenen yollarda kontrol noktaları da oluşturuldu. Sürücülere uyarıda bulunan emniyet güçleri, çocuklara ise hediyeler verdi.

Bayram tatili için yollara düşen tatilciler yollarda uzun kuyruklar oluşturdu. Şehirlerarası yollarda da trafik denetimleri sıklaştırılırken, araçlar havadan da drone ile denetlendi. Denetime katılan Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık ve Jandarma Alay Komutanı Ali Gemalmaz da, şoförlere kazasız belasız bir yolculuk temennisinde bulunurken, çocuklara da yastık ve emniyet kemeri kılıfı hediye edildi.

Denetimler hakkında bilgi veren Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık, "Yalova'nın tüm şehir girişlerinde denetim noktaları oluşturduk. Amacımız vatandaşların kazasız belasız tatillerini geçirmelerini sağlamak. Her hangi bir kaza yaşamadan da alınan tedbirlerle bayramı geçirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Yalova Jandarma Alay Komutanı Ali Gemalmaz ise, "Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da yollarda yoğunluk oluşuyor. Yalova ili sınırları içerisindeki tüm otoyol, otoban ve şehirlerarası yollarında önlemlerimizi 24 saat esasına göre planladık" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA