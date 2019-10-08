Sürücülere not veren öğrenciler ödüllendirildi

08.10.2019 17:28

İstanbul'da 14 öğrenci, İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Dikkat Sizden, Notlar Bizden" etkinliği kapsamında bisikletle ödüllendirildi.

İçişleri Bakanlığı, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak ve çocukların trafik bilincini geliştirmek için başlatılan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi" kapsamında, Ramazan Bayramı'nda, "Dikkat Sizden, Notlar Bizden" etkinliği düzenledi.

Ülke genelinde yapılan etkinlikte çocukların seyahat sırasında başta ebeveynleri olmak üzere sürücülere verdiği notlar ile sürücü hatalarına ilişkin görüşleri içeren "Sürücü Seyahat Karneleri", İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirmeye alındı.

Sosyal medya hesabından paylaşılan karnelerin değerlendirilmesi sonucu, İstanbul'da 14 öğrenci bisikletle ödüllendirildi. Bisikletler, Bakırköy Kartaltepe İlkokulu'nda düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

Törene katılan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, ödül alan çocukları kutlarken, trafik gibi önemli bir meselede çocukları bilinçlendiren öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü de trafik meselesinin dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de problemi olduğunu söyledi.

"Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi terör meselesi kadar önemli bir mesele. Her sene binlerce canımızı trafik kazalarında feda ediyoruz." diyen Günlü, trafik kazalarında çok büyük can ve mal kayıpları yaşandığını belirtti.

Trafikte can kayıplarının önüne bir türlü geçilemediğine değinen Günlü, şöyle devam etti:

"Biz biliyoruz ki trafik kazalarının önlenmesiyle ilgili düzeltilmesi gereken birkaç husus var. Bunlardan bir tanesi, trafikte kullandığımız araçlar, bu araçların standardının yükseltilmesi, daha iyi araçların kullanılması. Çok şükür bakıyoruz ki her geçen gün yollarda gördüğümüz araçların standardı yükseliyor. Artık sokaklarda çok da fazla kötü araç görmüyoruz. İkinci unsur yollar, çok şükür ülkemizde çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Yollarımızın kalitesi, standartları geçmişle mukayese edilemeyecek kadar iyileşti. Bir diğer husus trafik kurallarına uyulması konusunda uygulanan cezalar, yaptırımlar. Bu cezaların ve yaptırımların caydırıcılığı. Baktığımız zaman bu da çok ciddi arttı."

"Esas işin eğitim olduğunu da anlıyoruz"

Trafik konusunda eğitimin önemine dikkati çeken Günlü, "Son husus da eğitim. Baktığınızda bu kadar hususlar içerisinde iyileşme varken, standartlarda yükselme varken, halen sayılarda istediğimiz düşüşü sağlayamıyorsak, gerek kaza sayılarında gerek ölümlerde, yaralamalarda, maddi hasarlarda istediğimiz rakamlara inemiyorsak bu üç hususta standartları yükseltmenin yetmediğini, esas işin eğitim olduğunu da anlıyoruz. Bu sebeple de Bakanlığımız çeşitli projeler yürütüyor." diye konuştu.

Günlü, çocukların trafikte olası hatalara karşı önleyici olduğunu belirterek, "Çocukların bu konudaki önemini biliyoruz. Çocuk okula gittiğinde bir şey öğrendiğinde evde dedektif gibi annesini, babasını izliyor. Öğretmeninden, çevreden, dersinden öğrendiği bir şeyi annesi, babası, yakınları yanlış yaparsa mutlaka uyarıyor. Çocuk arabadaysa baba kırmızı ışıkta geçemiyor, çocuktan utanıyor, çocuk onu eleştiriyor ama çocuk varsa icabında o hatayı yapabiliyoruz, çocuğumuz bizi denetliyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay İbrahim Hayati Selvi ise proje kapsamında çocukların ailelerine verdiği notların gelecekte daha güvenli seyahatler için önemli olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından, öğrencilere bisikletleri takdim edildi. Katılımcılar öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA