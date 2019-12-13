: Sürücülere kış tedbirleri kapsamında broşür dağıtıldı

13.12.2019 21:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:21

Muş Valiliği Koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kış tedbirleri kapsamında sürücülere broşür dağıtılarak bilgilendirdi.

Emniyet ve jandarma ekipleri, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü uygulama noktasında sürücülere "Trafik hatayı affetmez" başlıklı kış tedbirleri kapsamında alınması gereken önlemleri içeren broşürler dağıttı.

Olası kazaların önlenmesi, can ve mal kaybının yaşanmaması amacıyla dağıtılan broşürler ve yapılan bilgilendirme, sürücüler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kış mevsiminde trafik güvenliğinin sağlanması, sürücülerde farkındalık oluşturulması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Vali İlker Gündüzöz'ün talimatıyla emniyet ve jandarma personeli tarafından broşürlerin dağıtıldığı belirtildi.

Sürücüler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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