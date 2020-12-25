Sürücülere 'Kaskım kafamdaki kaskom' yazılı broşür dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sürücülere 'Kaskım kafamdaki kaskom' yazılı broşür dağıtıldı

25.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:33
Sürücülere 'Kaskım kafamdaki kaskom' yazılı broşür dağıtıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda motosikletli trafik polisleri tarafından motosiklet sürücülerine 'kaskım kafamdaki kaskom' yazılı bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda motosikletli trafik polisleri tarafından motosiklet sürücülerine 'kaskım kafamdaki kaskom' yazılı bilgilendirici broşür dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ferhat Demiriz koordinesinde motosiklet kullanıcılarının kask kullanımını artırmak ve meydana gelen kazaları en aza indirilebilmek amacıyla başlatılan "Kaskım Kafamdaki Kaskom" projesi kapsamında motosiklet sürücülerine broşürü dağıtıldı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli trafik polisleri, "Kaskım kafamdaki kaskom, kask kullanmak tercih değil kuraldır' ibareleri yer alan broşürleri sürücülere vererek, olası motosiklet kazalarında kask kullanımının önemini anlattı. Trafik ekipleri, kurallara uyan motosiklet sürücülerine de teşekkür etti. - MUĞLA

Sürücülere 'Kaskım kafamdaki kaskom' yazılı broşür dağıtıldı
Sürücülere 'Kaskım kafamdaki kaskom' yazılı broşür dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Arto Merve Dizdar Birkan Sokullu İbrahim Büyükak
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Halis Özkahya Mbwana Samatta Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Hisarcık İngiltere Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sürücülere 'Kaskım kafamdaki kaskom' yazılı broşür dağıtıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 17:52:16. #1.15#
title