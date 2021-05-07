Sürücülere hediyeli uyarı

Ordu'nun Ünye ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından her yıl mayıs ayının ilk haftasında kutlanan "Trafik Haftası" nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından her yıl mayıs ayının ilk haftasında kutlanan "Trafik Haftası" nedeniyle etkinlik düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Büro ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ışıklarda uygulama gerçekleştirildi. Bir yandan sürücülere broşürler verilerek bilgilendirilme sağlanırken, diğer yandan ise araç kokuları ve sticker hediye edildi.

Uygulama sonrası konuşan Trafik Büro Amiri Komiseri Ahmet Fidancı, "Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği olarak 1-7 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle denetim ve uygulama gerçekleştirdik. Aynı zamanda 'Yayalar kırmızı çizgimizdir projemiz' kapsamında sürücüleri yayalara yol vermeleri konusunda uyardık. Sürücülere ayrıca uyarıcı broşürler ile araç içi kokuları verdik. Hayatın kendisinde de var olan yayalara öncelik vermeleri konusunda sürücülerimize uyarılarda bulunduk. Uygulamalarımız zaman zaman devam edecektir" dedi.

Yeni İlçe Emniyet Müdürü Ziyaettin Kürşad Elbirler, göreve başlar başlamaz yapılan uygulamayı takip etti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı