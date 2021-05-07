Sürücülere hediyeli uyarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sürücülere hediyeli uyarı

Sürücülere hediyeli uyarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Ünye ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından her yıl mayıs ayının ilk haftasında kutlanan "Trafik Haftası" nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından her yıl mayıs ayının ilk haftasında kutlanan "Trafik Haftası" nedeniyle etkinlik düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Büro ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ışıklarda uygulama gerçekleştirildi. Bir yandan sürücülere broşürler verilerek bilgilendirilme sağlanırken, diğer yandan ise araç kokuları ve sticker hediye edildi.

Uygulama sonrası konuşan Trafik Büro Amiri Komiseri Ahmet Fidancı, "Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği olarak 1-7 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle denetim ve uygulama gerçekleştirdik. Aynı zamanda 'Yayalar kırmızı çizgimizdir projemiz' kapsamında sürücüleri yayalara yol vermeleri konusunda uyardık. Sürücülere ayrıca uyarıcı broşürler ile araç içi kokuları verdik. Hayatın kendisinde de var olan yayalara öncelik vermeleri konusunda sürücülerimize uyarılarda bulunduk. Uygulamalarımız zaman zaman devam edecektir" dedi.

Yeni İlçe Emniyet Müdürü Ziyaettin Kürşad Elbirler, göreve başlar başlamaz yapılan uygulamayı takip etti. - ORDU

Sürücülere hediyeli uyarı
Sürücülere hediyeli uyarı
Sürücülere hediyeli uyarı
Sürücülere hediyeli uyarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı
Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Alişan Eda Ece Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Cyle Larin Gökhan Töre Abdullah Avcı Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sürücülere hediyeli uyarı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 19:36:08. #1.15#

title