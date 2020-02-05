Sürücülere hafriyat kamyonu duvarı

05.02.2020 12:15 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:16

ARNAVUTKÖY 'de bulunan Bolluca Hafriyat Döküm Sahası'na hafriyat dökmek için Habipler Yolu'nu kullanan kamyon sürücüleri kural tanımıyor. Bütün şeritleri işgal eden, plakalarını gizleyen ve hız yapan sürücülerin sayısı oldukça fazla. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar ise kural tanımaz hafriyat kamyonu sürücülerinden rahatsız.

Bolluca Hafriyat Döküm Sahası'nı kullanan kamyon sürücüleri Arnavutköy Habipler yolunda kural tanımıyor. Sol şeridi ihlal edenler, tüm şeritleri kapatanlar, sinyalsiz şerit değiştirenler ve hız yapanlar oldukça fazla. Hafriyat dökümü sebebiyle kirlenen plaklar ise okunmayacak hale gelmiş durumda. Kameralara yansıyan bir hafriyat kamyonu ise sol şeridi ihlal etmenin yanı sıra, saatte 100-120 kilometre arası hız yapıyor. Sinyalsiz şerit değiştiren, hız yapan ve yanlış şeridi kullanan sürücünün plakası ise tozla kaplı bir halde. Bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde ise, 3 hafriyat kamyonu tüm şeritleri kapatarak ilerliyor.

"KİMSEYE SAYGILARI YOK"

Yol üzerinde bir işletmede çalışan Murat Çakaloğlu, sürücülerden defalarca şikayetçi olmasına rağmen, sürücülerin aynı ihlallere devam ettiklerini belirterek, "Kamyonların üzerini kapatmıyorlar, çok hız yapıyorlar. Diğer küçük araçlara saygı duymuyorlar. Sağ şeritte giden araçlara korna çalıyorlar. Hatta inip kavgaya kadar ilerleyebiliyor olaylar. Buradaki işletmelerin önündeki araçların üzerine küçük küçük taşlar dökülüyor. Birine ben şahit oldum. Çok büyük bir taş arabanın üzerine düştü. Burada insanlara huzur vermiyorlar. Boğazköy Bolluca yolunda ezilenler oldu. Aynı canavarlığı bu yol üzerinde yapmaya devam ediyorlar. Hiçbir şekilde kimseye saygıları yok" dedi.

"BİRBİRLERİ İLE TELEFONLAŞIYORLAR, ÇEVİRME OLDUĞU ZAMAN BEKLİYORLAR"Defalarca şikayette bulunduğunu söyleyen Çakaloğlu, trafik ekipleri tarafından uygulama olduğu zaman birbirlerini haberdar ettiklerini ifade ederek, "Birbirleri ile telefonlaşıyorlar, çevirme olduğu zaman bekliyorlar. Plakaları da görünmüyor. Bazı ön plakalar bile başka araçlara ait çıkabiliyor. Önü farklı, arkası farklı plaka gördüm. Polisi arıyoruz, zabıtayı arayın diyorlar. Zabıtayı geliyor ceza kesiyorlar mı kesmiyorlar mı bilmiyoruz. 6 sefer ben aradım. Birkaç kişiyle birlikte peş peşe aramalarımız da oldu. Çoğunun brandası yok. Fındık dedikleri taşlar var hepsini döke döke gidiyorlar. Bir şoförle konuştum. 'Ben gidip gelmekle mesulüm, ceza ile ilgim yok' dedi. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor" diye konuştu.



Kaynak: DHA

- İstanbul