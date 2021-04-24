Sürücülere emniyet kemeri uygulaması

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçenin giriş ve çıkışında yapılan uygulamalarda, sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatılarak uyarılarda bulunuldu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçenin giriş ve çıkışında yapılan uygulamalarda, sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatılarak uyarılarda bulunuldu.

Simav Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, trafik kazalarının önlenmesi, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet kemeri takan sürücüler teşekkür ederken, emniyet kemeri takılı olmayan sürücülere ise ceza-i işlem yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı