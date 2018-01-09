Sürücülere Elektronik Denetim Uyarısı

Gaziantep'te kurulumu tamamlanan Elektronik Denetim Sistemleri (EDS) hizmete girdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, kurulumu tamamlanan elektronik denetim sistemlerinin hizmete girdiği belirterek, sürücülere hız kurallar konusunda uyarıda bulunuldu. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Elektronik Denetim Sistemleri (EDS) bünyesinde ilimizde daha güvenli bir trafik ortamının oluşturulması, kural ihlallerinden kaynaklanan kazalar ile trafik yoğunluklarının azaltılması amacıyla; İlimizde 14.04.2016 tarihinde hizmet giren EDS sistemlerinin ilk kurulumunda 6 noktada gidişli gelişli 12 adet Ortalama Hız İhlal Sistemi ve 10 kavşakta Kırmızı Işık İhlal sistemi hizmete girmiştir" denildi.

Karayolları Trafik Kanununun Ek 16'ncı Maddesinin Uygulanması konusunda bazı değişiklikler yapıldığı hatırlatıldığı açıklamada, hız ihlal tespit sisteminin yer aldığı kavşaklar hakkında da bilgi verilerek, "Yapılan bu değişiklikler kapsamında ilimizde bulunan EDS sisteminde, Aynı güzergah üzerinde art arda hız ihlal tespit sisteminin kurulmaması, kurulacak olan koridorlarda hız sınırının en az yüzde 10'u kadar km mesafede ( hız sınırı 80 km/h olan bir güzergahta en az 8.8 km ilerisinde) Hız İhlal Sisteminin kurulması, İpek Yolu D-400 karayolu üzerinde kurulu bulunan Acarsan - Çimento Kavşağı arasındaki Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi ile Mezarlık Kavşağı - Turgut Özal Köprülü Kavşağı arasındaki Ortalama Hız İhlal Tespit Sisteminin aynı güzergah üzerinde olması ve iki koridorun ara mesafesinin birbirine yakın olması nedeni ile Acarsan Kavşağı ile Mezarlık Kavşağında bulunan kamera ihlal tespit sistemi sökülmüş ve D-400 karayolu üzerinde bulunan Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Çimento Kavşağı ile Turgut Özal Kavşağı arasında ihlali algılayacak şekilde düzenlenmiştir.Şehir giriş noktalarında Başüstü Taç direklerinin kurulması sağlanmıştır. Anlık hız sistemleri kaldırılarak Ortalama Hız Sisteminin kullanılması sağlanmıştır. Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri öncesinde yapılan düzenlemede tesis edilecek Trafik İşaret Levhaları (yatay-düşey ve uyarıcı çizgiler), Karayolları el kitapçığı ekinde yayınlanan esaslara göre düzenlenmiştir. KGYS alt bünyesinde bulunan EDS sistemlerinin KGYS ile entegrasyonunun yapılması ve EDS sistemi içerisinde bulunan IP bloğu düzenlenerek ülke genelinde yeknesaklığı sağlamak üzere, sistem bileşenlerinde kullanılan IP yapılandırılması tamamlanarak KGYS bünyesine entegrasyon yapılarak, Emniyet Genel Müdürlüğü EDS komisyonu tarafından gerekli incelemelerin yapıldığı ve ilimizde kurulumu yapılan EDS sisteminin açılmasında bir sakınca olmadığının bildirilmiştir.17.01.2018 tarihinden itibaren sistemin aktif hale getirilmesine İl EDS Komisyonunca karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Ortalama hız tespit noktaları, "Çevik Kuvvet Giriş, Binevler Giriş ve çıkış, Çevik Kuvvet Çıkış, MNS Giriş, Atakreş çıkış ve giriş, Adliye Giriş, Turgut Özal Köprülü Kavşağı girişi ve çıkışı, Çimento çıkış, Sultana Giriş ve çıkış ve Et- Balık giriş ve çıkışı" olarak duyuruldu. Açıklamada, kırmızı ışık ihlal sistemi noktaları ise Binevler kavşağı, İbrahimli yüksek bina, Duısburg Güvenevler kavşağı, İllerbankası kavşağı, Çetinkaya kavşağı, Grandotel Kavşağı, Başkarakol kavşağı, Basra Otogar kavşağı ve Köylü Garajı kavşağı" şeklinde sıralandı. - GAZİANTEP