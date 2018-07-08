Sürücülere Asfalt Erimelerine Karşı Uyarı

Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Fuat Şeker, sürücülere aşırı sıcak hava nedeniyle yollarda görülebilen asfalt erimelerine karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Şeker, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının artması nedeniyle yollarda asfalt erimeleri meydana gelebileceğini söyledi.

Asfalt erimesinin yolun kayganlaşmasına neden olduğunu ve araçlarda direksiyon kontrolünde önemli kayıpların meydana gelebileceğini uyarısı yapan Şeker, bu nedenle asfalt erimesi görülen bölgelerinde sürücülerin çok dikkatli seyretmeleri, hızdan kaçınmalarını tavsiye etti.

Şeker, genel olarak her zaman güvenli bir yolculuk için hız ve trafik kurallarına azami derecede riayet edilmesini istedi.