Sürücüler zor anlar yaşarken onlar keyif yaptı

Sürücüler zor anlar yaşarken onlar keyif yaptı Karabük'te sağanak sonrası evleri su bastı, yollar kapandı Karabük'te metrekareye toplamda 65 kilogram yağış düştü Karabük'te gece saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası yollar dere yatağına döndü.

Sürücüler zor anlar yaşarken onlar keyif yaptı

Karabük'te sağanak sonrası evleri su bastı, yollar kapandı

Karabük'te metrekareye toplamda 65 kilogram yağış düştü

KARABÜK - Karabük'te gece saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası yollar dere yatağına döndü. Çok sayıda vatandaş evlerinde ve araçlarında mahsur kalırken bazı gençler göle dönen yollarda keyif yaptı.

Karabük ve Safranbolu ilçesinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Suyla kaplanan yollar sürücüleri tehlikeye atarak zor anlar yaşattı. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken sağanak yağmur su baskınlarına da sebep oldu. Bazı ev ve işyerlerinin bodrum katları su altında kaldı. Ev ve araçlarda mahsur kalan vatandaşlar ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Öte yandan kent merkezinde bulunan alt geçit yağmur sonrası göle dönmesi sonucu trafiğe kapatıldı.

'Göle dönen yolda keyif yaptılar'

Karabük-Safranbolu karayolu Kireçkuyusu mevkiinde yağış nedeniyle göle dönen yolda araçları mahsur kalan 4 genç suyun içine girerek keyif yaptı. Gençlerin zaman zaman sürücülerinde hayatını tehlikeye attığı görüldü.

Karabük'te metrekareye 30 kilogram, Safranbolu ilçesinde ise 35 kilogram olmak üzere kent genelinde toplamda 65 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların 3 gün daha devam edeceğini, vatandaşların ani sel baskınlarına karşı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı