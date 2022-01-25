Sürücüler yol kenarlarına park ettikleri araçlarını alıyor

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yol kenarına park edilen araçların sürücüler, otomobillerini alıyor.

İstanbul'da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok sürücü yollarda mahsur kaldı. Bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarında park ederek kendi imkanları ile evlerine gitmeyi tercih etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugün sosyal medyadan yaptığı çağrı ile sürücülerden araçlarını park ettikleri ana yollardan kaldırmalarını istedi.

Sabah saatlerinde ise sürücüler ana yollarda park ettikleri araçlarının başına geldi. Birçok noktada araçları kaldırma çalışması başladı. Bağcılar O-3 yolunda aracını kaldıran bir sürücü, "Evim Halkalı'da aracı bırakmak zorunda kaldım ilerlemediği için. Bir saat önce geldim aracımı alacağım. Burada yaşananları sebebi yaz lastiği ile yola çıkan arkadaşlar. Onlardan dolayı bu kadar adamı beklettik. Tuzlama araçları giremedi buraya" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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