Sürücüler tam kapanma sonrası servislere akın etti
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Sürücüler tam kapanma sonrası servislere akın etti

Sürücüler tam kapanma sonrası servislere akın etti
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler Genel Müdürü Mehmet Akın, "Sürücüler tam kapanma sonrası servislere akın etti???????. Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler olarak 17-28 Mayıs aralığında, 9 iş günü gibi kısa bir süre içerisinde 27 bin adetten fazla aracı ağırladık.

Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler Genel Müdürü Mehmet Akın, "Sürücüler tam kapanma sonrası servislere akın etti???????. Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler olarak 17-28 Mayıs aralığında, 9 iş günü gibi kısa bir süre içerisinde 27 bin adetten fazla aracı ağırladık." ifadelerini kullandı.

Groupe PSA Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, tam kapanma döneminden çıkılan ilk iki haftada otomotiv yedek parça ve servis sağlayıcıları yoğun günler yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, sürücülerin tam kapanma sonrası servislere akın etti???????ğini belirterek, son kapanma dönemi süresince çok sayıda aracın servislere gelemediğini birçok kişinin bakım ve servis ihtiyacını ertelediğini aktardı.

Akın, 17 Mayıs'tan itibaren Türkiye genelinde servislerde ciddi bir yoğunluk yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sürücüler tam kapanma sonrası servislere akın etti???????. Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler olarak 17-28 Mayıs aralığında, 9 iş günü gibi kısa bir süre içerisinde 27 bin adetten fazla aracı ağırladık. 2021 yılının ilk dört aylık günlük servis girişi ortalama verisine oranladığımızda bu yüzde 45'lik bir artış demek. Ayrıca, Türkiye genelinde hizmet veren çok markalı bakım ve onarım markamız Eurorepar Car Service'ın günlük servis girişi ortalamaların yüzde 50 üzerine çıktı.

Servislerde yaşanan yoğunluğun Kurban Bayramı'na kadar sürmesini öngörüyoruz. Stellantis'e bağlı Groupe PSA Türkiye çatısı altında yer alan Peugeot, Citroen, Opel ve DS kullanıcıları için ise Check-Up hizmetini tamamen ücretsiz olarak sunuyoruz. Pandemi önlemleri çerçevesinde uygulanan tam kapanma döneminde çalışmasına ara veren otomotiv yedek parça ve servis sağlayıcıları, önlemlerin esnetildiği 17 Mayıs itibariyle oldukça yoğun günler yaşadı. Tam kapanma dönemi boyunca onarım, parça ve servis ihtiyacı olan araçlar geçtiğimiz süreç boyunca servislere akın etti."

"Servisleri oldukça yoğun bir yaz dönemi bekliyor"

Pandemi önlemleri doğrultusunda uygulanan hafta sonları kısıtlaması nedeniyle servis ihtiyacı olan araçların taleplerinin sürekli ertelendiğini aktaran Akın, servisleri oldukça yoğun bir yaz döneminin beklediğinin altını çizdi.

Akın, özellikle Haziran ayından itibaren hafta sonları kısıtlamalarının kalkmasıyla araç girişlerinin daha da artmasını beklediklerini belirterek, "Söz konusu yoğunluk Kurban Bayramı'na kadar sürecektir. Bizim tavsiyemiz sürücülerin Kurban Bayramı'na kadar araçlarına ait servis ve bakım ihtiyaçlarını tamamlaması yönünde. Bununla beraber, görünmeyen problemlere karşı Check-Up yaptırmayı mutlaka tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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Sürücüler tam kapanma sonrası servislere akın etti - Haberler Ekonomi
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