SÜRÜCÜLER KUZEY MARMARA'YI TERCİH EDİNCE YOĞUNLUK YAŞANMADI
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SÜRÜCÜLER KUZEY MARMARA'YI TERCİH EDİNCE YOĞUNLUK YAŞANMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'u Anadolu'ya bağlayan köprü konumunda olan Kocaeli geçişinde her bayram öncesi yaşanan trafik yoğunluğu bu sene çok yoğun olmadı.

İSTANBUL'u Anadolu'ya bağlayan köprü konumunda olan Kocaeli geçişinde her bayram öncesi yaşanan trafik yoğunluğu bu sene çok yoğun olmadı. Sürücülerin çoğunluğu Kuzey Marmara Otoyolu'nu tercih edince, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunda ulaşım hafifledi. Her bayram öncesi TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişlerinde trafik yoğunluğu yaşanır ve kazalar nedeniyle trafik dururdu. Bu bayram tatili için yola çıkanlar Kuzey Marmara Otoyolunu tercih edince TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu Kocaeli geçişlerinde hafif yoğunluk yaşandı. Kuzey Marmara Otoyolunu kullananlar rahatça yollarına devam etti. İstanbul'dan Sakarya Karasu'ya gittiğini söyleyen Fatih Köse, Kuzey Marmara yolunu kullanıyorum gayet güzel. Tünellerde bekleme yavaşlama gibi hiçbir şey olmadı. Gayet akıcı bir trafikte yoluma devam ediyorum dedi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda rahatça yolculuk yapabildiğini ifade eden Oktay Aydın ise, İstanbul'dan Niğde'ye yolculuk ediyorum. Kuzey Marmara Otoyolu'ndan çok rahat geliyorum. Önceki senelerde çok sıkıntılar yaşıyorduk. İzmit'i geçemiyorduk. Kuzey Marmara ile rahatça seyahat edebiliyoruz. İstanbul'dan yarım saatte neredeyse İzmit'e yaklaştık. diye konuştu. Kuzey Marmara'da bayram yoğunluğu olmadığını belirten Veli Demir ise, Yaklaşık 5 aydır TIR kullanıyorum. Kuzey Marmara Otoyolu'nu sürekli kullanıyorum. İstanbul'dan geliyorum. Başka yerlerde bayram yoğunluğu var ama burada kesinlikle yok. Kuzey Marmara'da rahatız. Buraya gelene kadar sakince ve boş bir şekilde geldik. Bayram yoğunluğu bekliyordum ama şaşırdım. Korkuyordum nasıl gideceğim diye. Ama rahatça yolculuk ediyorum dedi.

SÜRÜCÜLER KUZEY MARMARA'YI TERCİH EDİNCE YOĞUNLUK YAŞANMADI
SÜRÜCÜLER KUZEY MARMARA'YI TERCİH EDİNCE YOĞUNLUK YAŞANMADI
SÜRÜCÜLER KUZEY MARMARA'YI TERCİH EDİNCE YOĞUNLUK YAŞANMADI
SÜRÜCÜLER KUZEY MARMARA'YI TERCİH EDİNCE YOĞUNLUK YAŞANMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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