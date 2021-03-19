Sürücüler Korona virüs konusunda uyarıldı
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Sürücüler Korona virüs konusunda uyarıldı

19.03.2021 10:56 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:01
Sürücüler Korona virüs konusunda uyarıldı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan trafik kontrollerinde sürücüler Korona virüs tedbirleri kapsamında uyarıldı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan trafik kontrollerinde sürücüler Korona virüs tedbirleri kapsamında uyarıldı.

Çavdarhisar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çavdarhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından, ilçe merkezi yol güzergahında asayiş ve trafik yol uygulaması gerçekleştirildi. Araçlar denetlenirken kontrol noktasına gelen araç sahiplerine, (Covid-19) tedbirleri kapsamında çeşitli uyarılarda bulunuldu. Maske ve sosyal mesafe konusunda gerekli uyarılarda bulunuldu" ifadeleri kullanıldı - KÜTAHYA

Sürücüler Korona virüs konusunda uyarıldı
Sürücüler Korona virüs konusunda uyarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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