Sürücüler karla kaplanan yollarda zor anlar yaşadı... Bazı araçlar kayarken bazıları da zikzak çizdi - Haberler
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Sürücüler karla kaplanan yollarda zor anlar yaşadı... Bazı araçlar kayarken bazıları da zikzak çizdi

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Güncel

Sürücüler karla kaplanan yollarda zor anlar yaşadı.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Sürücüler karla kaplanan yollarda zor anlar yaşadı... Bazı araçlar kayarken bazıları da zikzak çizdi

İSTANBUL - İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı Maltepe'de de etkili oluyor. Maltepe'de sokak aralarında ilerlemek isteyen sürücüler kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler yolda kayarken, bazı sürücüler de araçlarıyla zikzak çizerek ilerlemeye çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı başladı. Maltepe'de de kar yağışı etkisini gösterdi. Gülsuyu Mahallesinde karla kaplanan ara yollar üzerinde araçlarıyla ilerlemekte olan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araç sürücüleri yolda kayarken, bazıları da araçlarıyla zikzak çizerek ilerlemeye çalıştı.

Araç sürücüsü Eyüp Oral, "İstanbul'da beklediğimiz kar başladı. Araçlar yolu çıkmakta zorlanıyor. Burası yüksek kesim olduğu için yağış daha fazla hissediliyor" dedi.

Sürücüler karla kaplanan yollarda zor anlar yaşadı... Bazı araçlar kayarken bazıları da zikzak çizdi

Sürücüler karla kaplanan yollarda zor anlar yaşadı... Bazı araçlar kayarken bazıları da zikzak çizdi

Sürücüler karla kaplanan yollarda zor anlar yaşadı... Bazı araçlar kayarken bazıları da zikzak çizdi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Maltepe, Tragger, kar, Güncel, Haber

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