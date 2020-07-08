Sürücüler Dikkat! Google Haritalar'a Geliyor Apple'ın Google'dan aldığı iOS 14 özelliklerini sizlerle paylaşmıştık. Ancak her zaman Apple, Android özelliklerini kendi platformuna taşımıyor, Google da iPhone'lardaki özellikleri alabiliyor.

Apple'ın Google'dan aldığı iOS 14 özelliklerini sizlerle paylaşmıştık. Ancak her zaman Apple, Android özelliklerini kendi platformuna taşımıyor, Google da iPhone'lardaki özellikleri alabiliyor. iOS 13 ile Apple Haritalar'a eklenen trafik ışıkları ve dur işaretleri bunlardan biri. Şimdiye kadar Google Haritalar'da olmayan bu özellik sürücülere yol boyunca ekstra bilgi veriyor. Detaylar haberimizde.

Google Haritalar'a Apple Maps Özelliği

Apple, iOS 13 güncellemesi ile Apple Haritalar'a Google Haritalar'da bile olmayan bir özellik eklemişti. Apple, trafik ışıkları ve durma işaretlerini eklemişti, her ikisi de sürücülere rotaları boyunca ekstra bilgi sunuyor ve bu, asistan Siri ile de destekleniyor. Şimdi bu özellik Google Haritalar'a geliyor ancak resmi olarak duyurulmadı, bazı kullanıcılar tarafından keşfedildi.

Paylaşılan görsellerden, özelliğin Apple'ınki kadar iyi çalışmadığı anlaşılıyor. Trafik ışıkları simgesinin görülmesi güç, ışıklar hakkında aktif olarak bilgilendirme yapılmıyor. Simgeler gezinirken biraz büyüyor ancak dikkat çekici değil. Apple Haritalar'da kullanıcılar ışıklar veya dur işareti olan bir dönüşe geldiklerinde akıllı asistan Siri devreye girerek uyarıyor.

Testte, Kademeli Olarak Açılacak

Google'ın özelliği test ettiği, kademeli olarak kullanıma açacağı anlaşılıyor. Google Maps'de trafik ışıkları ve dur işaretlerine rastlayan çok az sayıda kullanıcı olmakla birlikte, özelliğin 10.44.3 sürümünde aktif olduğu belirtiliyor. Ancak Google Maps beta 10.45.0 sürümünde olanlar bile özelliği göremediklerini söylüyor.

Kaynak: Tamindir