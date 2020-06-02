Sürücüde Kovit virüs bulguları tespit edilince ekipler alarma geçti Eskişehir'de, polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonun Korona virüs bulguları tespit edilen sürücüsü şüphe üzerine hastaneye gönderilirken, kullandığı kamyon da Eskişehir-Ankara Karayolu'nda bulunan kantara çekilerek karantina altına alındı.

Eskişehir'de, polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonun Korona virüs bulguları tespit edilen sürücüsü şüphe üzerine hastaneye gönderilirken, kullandığı kamyon da Eskişehir-Ankara Karayolu'nda bulunan kantara çekilerek karantina altına alındı.

Yol denetimleri yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nü arayarak acil destek istedi.

Gelen telefon üzerine süratle harekete geçen Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, olay yerine giderek sağlık açısından bölgenin güvenliğini sağladı. Ekipler, kamyonu ve bulunduğu kantarı, bilimsel yöntemlerle dezenfekte etti.

Odunpazarı genelinde 7-24 dezenfeksiyon çalışması yürüttüklerini belirten Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, rutin dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra Odunpazarı'nda koronavirüs nedeni ile karantina altına alınan her yerde çalışma yürüttüklerini kaydetti. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen tüm talepleri değerlendirdiklerini vurgulayan ekipler, "Vatandaşlarımızın sağlığı birincil önceliğimizdir. Odunpazarı Belediyesi olarak, ilçemizde Korona virüs salgınına karşı gerekli tüm önlemleri alıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA