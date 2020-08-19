Sürücü yolcu alamamaktan, yolcu dolmuşların balık istifi olmasından şikayetçi Megakent İstanbul'da İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs tedbirleri denetlendi.

Megakent İstanbul'da İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs tedbirleri denetlendi.

Bostancı Köprüsü'nde trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimde güzergahı kullanan dolmuşlar durdurularak, sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimi yapıldı. Sosyal mesafe kuralına dikkat eden ekipler, sürücü ve yolcuların da maske kullanmasına özen gösterdi. Rutin trafik uygulaması da yapan ekiplerin günde yüzlerce insanı taşıyan toplu taşıma araçlarında denetimleri sıkı tuttuğu görüldü. Taksi esnafını da denetleyen polis ekipleri. araçlarda dezenfektan bulunmasına dikkat ederken, sürücülerin maskeli olması gerektiğini bir kez daha belirtti. Ekiplerin kontrolleri İstanbul'un çeşitli noktalarında gün boyunca devam edecek.

Dolmuş esnafı Serdar Özmen, yolcularla yaşanan tartışmalara değinerek, "Yolcular çok mağdur oluyor salgından dolayı, yolcularla tartışıyoruz. Almazsak yolcularla kavga ediyoruz, alırsak memurlar sıkıntı yapıyor. Yetkililerin buna el atması lazım. Biz tedbirlere uyuyoruz, maskemizi takıyoruz, maskesiz yolcu almıyoruz. Ama bu sefer ne oluyor; yolcular işine gidemiyor bize sarıyorlar. Tartışma yaşıyoruz sürekli. Bu yolcular işine nasıl gidecek, dokuz kişiyle bu iş olmuyor. Dokuz kişi alabiliyoruz başka alamıyoruz ama otobüs ayakta ful çakılı" ifadelerini kullandı.

Denetimler devam ederken minibüsler polise şikayet edildi

Denetim noktasına gelen iki vatandaş ise uygulama gerçekleştiren trafik polislerine minibüslerin kurallara uymadığını belirterek şikayet etti. Vatandaşlardan birisi, "Minibüs şoförleri kurallara hiç uymuyorlar, fazla yolcu aldıklarında uyarılıyorlar ama polis arkadaşları görünce güzergahını değiştirip yolcu alıp yoluna devam ediyor" derken, bir diğer vatandaş, "Bu arkadaş polise bildirdi, dolmuştan telefon geliyor 'Filanca yerde polis var gelmeyin' diye güzergah değiştiriyorlar, halk otobüsü de kurallara uymuyor" diyerek halk otobüslerinin de kurallara uymadığını belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA