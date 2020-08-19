Sürücü yolcu alamamaktan, yolcu dolmuşların balık istifi olmasından şikayetçi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sürücü yolcu alamamaktan, yolcu dolmuşların balık istifi olmasından şikayetçi

Megakent İstanbul'da İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs tedbirleri denetlendi.

Sürücü yolcu alamamaktan, yolcu dolmuşların balık istifi olmasından şikayetçi
19.08.2020 09:29 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:40

Megakent İstanbul'da İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs tedbirleri denetlendi.

Bostancı Köprüsü'nde trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimde güzergahı kullanan dolmuşlar durdurularak, sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimi yapıldı. Sosyal mesafe kuralına dikkat eden ekipler, sürücü ve yolcuların da maske kullanmasına özen gösterdi. Rutin trafik uygulaması da yapan ekiplerin günde yüzlerce insanı taşıyan toplu taşıma araçlarında denetimleri sıkı tuttuğu görüldü. Taksi esnafını da denetleyen polis ekipleri. araçlarda dezenfektan bulunmasına dikkat ederken, sürücülerin maskeli olması gerektiğini bir kez daha belirtti. Ekiplerin kontrolleri İstanbul'un çeşitli noktalarında gün boyunca devam edecek.

Dolmuş esnafı Serdar Özmen, yolcularla yaşanan tartışmalara değinerek, "Yolcular çok mağdur oluyor salgından dolayı, yolcularla tartışıyoruz. Almazsak yolcularla kavga ediyoruz, alırsak memurlar sıkıntı yapıyor. Yetkililerin buna el atması lazım. Biz tedbirlere uyuyoruz, maskemizi takıyoruz, maskesiz yolcu almıyoruz. Ama bu sefer ne oluyor; yolcular işine gidemiyor bize sarıyorlar. Tartışma yaşıyoruz sürekli. Bu yolcular işine nasıl gidecek, dokuz kişiyle bu iş olmuyor. Dokuz kişi alabiliyoruz başka alamıyoruz ama otobüs ayakta ful çakılı" ifadelerini kullandı.

Denetimler devam ederken minibüsler polise şikayet edildi

Denetim noktasına gelen iki vatandaş ise uygulama gerçekleştiren trafik polislerine minibüslerin kurallara uymadığını belirterek şikayet etti. Vatandaşlardan birisi, "Minibüs şoförleri kurallara hiç uymuyorlar, fazla yolcu aldıklarında uyarılıyorlar ama polis arkadaşları görünce güzergahını değiştirip yolcu alıp yoluna devam ediyor" derken, bir diğer vatandaş, "Bu arkadaş polise bildirdi, dolmuştan telefon geliyor 'Filanca yerde polis var gelmeyin' diye güzergah değiştiriyorlar, halk otobüsü de kurallara uymuyor" diyerek halk otobüslerinin de kurallara uymadığını belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı 3. Sayfa
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı Güncel
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
AK Partili vekil, seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafeyi unuttu Politika
AK Partili vekil, seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafeyi unuttu
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer Ekonomi
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi Güncel
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi Magazin
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına 'konuşmaları sızdırmayın' uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına "konuşmaları sızdırmayın" uyarısı
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti
Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı
Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Son Dakika: Paris Saint Germain, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi
Son Dakika: Paris Saint Germain, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Esnaf, beraber iş yaptığı arkadaşını borç yüzünden öldürdü
Esnaf, beraber iş yaptığı arkadaşını borç yüzünden öldürdü
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 30 yaralı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 30 yaralı
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
İrem Derici ile eski sevgilisi Lider Şahin arasındaki polemik devam ediyor! Gazete kupürüyle yanıt verdi
İrem Derici ile eski sevgilisi Lider Şahin arasındaki polemik devam ediyor! Gazete kupürüyle yanıt verdi
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti tatilin tadını çıkarıyor
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti tatilin tadını çıkarıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Oruç Reis Hulusi Akar Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ozan Güven Demet Akalın Selami Şahin
Spor Fuat Çapa Fatih Terim Hikmet Karaman Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Çocuk Karar Sabah
Şu an buradasınız: Sürücü yolcu alamamaktan, yolcu dolmuşların balık istifi olmasından şikayetçi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 09:43:04. #1.15#
title