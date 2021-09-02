Sürücü yanan tırın içinden böyle kurtuldu

Sürücü yanan tırın içinden böyle kurtuldu Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda park halindeki TIR'ın içinde uyurken çıkan yangını son anda fark eden sürücü saniyelerle ölümden kurtuldu.

Sürücü yanan tırın içinden böyle kurtuldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda park halindeki TIR'ın içinde uyurken çıkan yangını son anda fark eden sürücü saniyelerle ölümden kurtuldu. TIR'da saniyeler içinde çıkan yangın hemen yanında park halinde olan TIR'a sıçradı. Sürücünün kurtulma anı ve yangın bir işyerinin güvenlik kamelarına saniye saniye yansıdı.

Olay saat 17.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Tandoğan caddesi üzerindeki otoparkta meydana geldi. Sürücü Bekir Özdemir(45), 70 BH 416 plakalı TIR'ı otoparka park etti. Sürücü, TIR'ın şoför kabininde uykuya daldı. Bir süre sonra TIR'ın şoför kabininde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden sürücü saniyelerle araçtan çıkarak kurtuldu. Sürücü, 50 metre ilerdeki İtfaiye istasyonunu ekiplerinden destek istedi. O sırada yangın büyüyerek TIR'ın yanında park halinde olan 34 EU 2903 plakalı TIR'a sıçradı. İtfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdüler. Yangın sonucu 2 araçta da hasar oluştu.

Yangının çıkma anı, sürücünün kurtulduğu anlar bir işyerinin güvenlik kamelarına saniye saniye yansıdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan