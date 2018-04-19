Sürücü ve Yayaların Güvenliği İçin

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Sarıgöl ilçesi İstiklal Caddesi, Girne Caddesi ve Şehit Esin Akay Caddesinde yol çizgilerini yeniledi.

Ayrıca bisiklet kullanıcıları için ayrılan yolda da boyama çalışması yapıldı. İl genelinde de bu çalışmaların yapıldığını belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, "Sarıgöl ilçemizde İstiklal, Girne ve Şehit Esin Akay Caddesindeki yol çizgilerini yenileme çalışması yaptık. Bisiklet kullanıcıları için ayrılan yolda da boyama çalışması yapıldı. Burada yaptığımız çalışma tamamen ilçe trafiğinin güvenliğini sağlamak için. Kaybolmaya yüz tutmuş çizgileri ortaya çıkararak, estetik ve görüntü açısından da uygun bir hale getirmenin çabası içindeyiz. Çalışmalarımız devam edecek" dedi.