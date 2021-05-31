Sürücü, vatandaşların da yardımıyla ters dönen araç kaldırılarak kurtarıldı
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Sürücü, vatandaşların da yardımıyla ters dönen araç kaldırılarak kurtarıldı

Sürücü, vatandaşların da yardımıyla ters dönen araç kaldırılarak kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Murat Yayın - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Ramis Özkan (49) yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Ramis Özkan (49) yaralandı. Sıkışan Özkan, vatandaşların da yardımıyla ters dönen araç kaldırılarak kurtarıldı.

Kaza, Malkara- Hayrabolu karayolunun Foça Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Ramis Özkan yönetimindeki 42 DLU 32 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, ters dönen araçta sıkışan Ramis Özkan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ters dönen otomobilde bulunan yaralıya müdahale edemeyince yoldan geçen vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların da yardımıyla kaldırılan otomobildeki Özkan, çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Özkan, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ramis Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Yaralıyı çıkarmak için arkadaşlarıyla birlikte müdahale ettiğini belirten Emrah Paşa, "Arkadaşlarla kazayı görüp hemen durduk. Yardım etmek istedik. 12 arkadaşım vardı, çevreden de geldiler hep birlikte ters dönen aracı kaldırdık. Yaralıyı aracın altından aldık" dedi.


Sürücü, vatandaşların da yardımıyla ters dönen araç kaldırılarak kurtarıldı
Sürücü, vatandaşların da yardımıyla ters dönen araç kaldırılarak kurtarıldı
Sürücü, vatandaşların da yardımıyla ters dönen araç kaldırılarak kurtarıldı
Sürücü, vatandaşların da yardımıyla ters dönen araç kaldırılarak kurtarıldı
Sürücü, vatandaşların da yardımıyla ters dönen araç kaldırılarak kurtarıldı
Sürücü, vatandaşların da yardımıyla ters dönen araç kaldırılarak kurtarıldı
Sürücü, vatandaşların da yardımıyla ters dönen araç kaldırılarak kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Yayın

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