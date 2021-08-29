Sürücü takla atan otomobilde sıkışarak yaralandı
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Sürücü takla atan otomobilde sıkışarak yaralandı

Sürücü takla atan otomobilde sıkışarak yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil içerisinde sıkışan sürücü yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil içerisinde sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, Umurlu Mahallesi Çayyüzü Mevkii'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AFG 046 plakalı otomobil sürücüsü seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sürücüyü sıkıştığı otomobilden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Sürücü takla atan otomobilde sıkışarak yaralandı
Sürücü takla atan otomobilde sıkışarak yaralandı
Sürücü takla atan otomobilde sıkışarak yaralandı
Sürücü takla atan otomobilde sıkışarak yaralandı
Sürücü takla atan otomobilde sıkışarak yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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