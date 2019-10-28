Sürücü şoka girip "iki kişi daha vardı" dedi, polis ve itfaiye yaralı aradı

28.10.2019 21:10

Sürücü şoka girip "İki kişi daha vardı" dedi, polis ve itfaiye yaralı aradı

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, TEM Otoyolu'nda şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü şoka girince yanında iki kişinin olduğunu öne sürdü. Polis ve itfaiye ekipleri yaralı ararken, hastanede kaldırılan sürücü ile tekrar irtibata geçilince başka yaralı olmadığı anlaşıldı.

Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Hakkı Tutak idaresindeki 01 ABP 828 plakalı eşya yüklü kamyonet bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Takla atarak aşağı yuvarlanan aracı görenler 112 Acile haber verdi. Olay yerine Düzce ve Sakarya'dan itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkardı. Kazanın şokunu yaşayan sürücü yanında iki kişi daha bulunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine itfaiye ve polis ekipleri yaralı aramaya başladı. Ormanlık alanda yapılan aramadan sonuç elde edilemedi. Daha sonra kamyonet çekici ile kaldırılarak altında yaralı arandı, ancak kimse bulunamadı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olan sürücü ile tekrar irtibata geçen polis, sürücünün yanında kimse olmadığını anladı.

Araçta bulunan eşyalar etrafa saçılırken, kamyonet çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA