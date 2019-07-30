"Sürücü Seyahat Karnesi" Projesi

Samsun'da "Sürücü Seyahat Karnesi" sosyal sorumluluk projesine katılım sağlayan öğrenciye katılım belgesi verildi.

İçişleri Bakanlığınca trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık oluşturulması, çocuklara trafik bilinci ve

kültürünün yerleştirilmesi, bu konudaki eğitim ve öğretimlerine katkıda bulunulması amacıyla uygulamaya konulan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" projesinin devamı olan "Dikkat Sizden

Notlar Bizden" sloganıyla düzenlenen "Sürücü Seyahat Karnesi" sosyal sorumluluk projesi düzenlendi.

İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Mehmet Arı, proje kapsamında sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyaya katılım sağlayan bir özel okulda öğrenci olan Furkan Çelik'e trafik güvenliği konusunda gösterdiği duyarlılık dolayısıyla "Katılım Belgesi" takdim ederek çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA