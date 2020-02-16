Sürücü parçalanan araçtan sağ kurtuldu
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Sürücü parçalanan araçtan sağ kurtuldu

Samsun'da takla atarak parçalanan otomobilden yaralı kurtulan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

16.02.2020 16:35 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:35
Sürücü parçalanan araçtan sağ kurtuldu

'da takla atarak parçalanan otomobilden yaralı kurtulan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.


Kaza, ilçesi Yeni Mahalle 100. Yıl Bulvarı Yüzme Havuzu karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Topal (37) idaresindeki 55 EC 509 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki fidana ve aydınlatma direğine çarpıp takla atarak yola devrildi. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralanırken, bu sırada yolun karşısına geçen kadın kazayı son anda fark etti. Yola düşen kadın da yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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