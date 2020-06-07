Sürücü otomobili çalıştırdığı an alev alev yandı
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Sürücü otomobili çalıştırdığı an alev alev yandı

Sürücü otomobili çalıştırdığı an alev alev yandı Pendik'te sürücüsünün çalıştırdığı park halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucunda adeta alev topuna döndü.

07.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:24

Sürücü otomobili çalıştırdığı an alev alev yandı

İSTANBUL - Pendik'te sürücüsünün çalıştırdığı park halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucunda adeta alev topuna döndü. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre; olay geçtiğimiz gün Pendik Gözdağı mevkiinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün çalıştırdığı park halindeki otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı motor bölümünde yangın çıktı. Çıkan alevler kısa sürede aracı sardı. Araçta bulunan yangın tüpüyle yangını söndürmeye çalışan sürücü söndüremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede gelen ekipler, yanan araca müdahale etti. Tazyikli suyla yanan otomobili güçlükle söndüren itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Sürücü otomobili çalıştırdığı an alev alev yandı

Kaynak: İHA

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