Ticari taksiyle çarpıştıktan sonra sürücü kursuna giren otomobilin şoförü kaçtı
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Ticari taksiyle çarpıştıktan sonra sürücü kursuna giren otomobilin şoförü kaçtı

20.11.2020 22:43 | Son Güncelleme: 20.11.2020 22:59

Ticari taksiyle çarpıştıktan sonra sürücü kursuna giren otomobilin şoförü kaçtı Bolu'da, 2 otomobilin karıştığı kazada korona virüs tedbiri faciayı önledi Bolu'da, ticari taksiyle çarpıştıktan sonra sürücü kursuna giren otomobilin şoförü olay yerinden kaçtı.

Ticari taksiyle çarpıştıktan sonra sürücü kursuna giren otomobilin şoförü kaçtı

Bolu'da, 2 otomobilin karıştığı kazada korona virüs tedbiri faciayı önledi

BOLU - Bolu'da, ticari taksiyle çarpıştıktan sonra sürücü kursuna giren otomobilin şoförü olay yerinden kaçtı. Ticari taksi sürücüsünün yaralandığı kazada, korona virüs yasakları nedeniyle kapalı olan sürücü kursunda öğrenci olmaması faciayı önledi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ufuk Altunbezen idaresindeki 14 T 0126 plakalı Dacia marka otomobille, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KF 447 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 14 KF 447 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol üzerinde bulunan bir sürücü kursunun ders verilen bölümüne girdi.

Kazada, sürücü kursuna giren otomobilin şoförü olay yerinden kaçarken, ticari taksi sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı.

Otomobilin girdiği sürücü kursunun ders verilen bölümünün camları parçalanırken, korona virüs yasakları nedeniyle erken kapatılan sürücü kursunda öğrenci olmaması faciayı önledi.

Ticari taksiyle çarpıştıktan sonra sürücü kursuna giren otomobilin şoförü kaçtı
Ticari taksiyle çarpıştıktan sonra sürücü kursuna giren otomobilin şoförü kaçtı
Ticari taksiyle çarpıştıktan sonra sürücü kursuna giren otomobilin şoförü kaçtı
Ticari taksiyle çarpıştıktan sonra sürücü kursuna giren otomobilin şoförü kaçtı
Ticari taksiyle çarpıştıktan sonra sürücü kursuna giren otomobilin şoförü kaçtı
Ticari taksiyle çarpıştıktan sonra sürücü kursuna giren otomobilin şoförü kaçtı
Ticari taksiyle çarpıştıktan sonra sürücü kursuna giren otomobilin şoförü kaçtı
Ticari taksiyle çarpıştıktan sonra sürücü kursuna giren otomobilin şoförü kaçtı
Ticari taksiyle çarpıştıktan sonra sürücü kursuna giren otomobilin şoförü kaçtı
Ticari taksiyle çarpıştıktan sonra sürücü kursuna giren otomobilin şoförü kaçtı
Ticari taksiyle çarpıştıktan sonra sürücü kursuna giren otomobilin şoförü kaçtı
Ticari taksiyle çarpıştıktan sonra sürücü kursuna giren otomobilin şoförü kaçtı
Ticari taksiyle çarpıştıktan sonra sürücü kursuna giren otomobilin şoförü kaçtı
Ticari taksiyle çarpıştıktan sonra sürücü kursuna giren otomobilin şoförü kaçtı
Ticari taksiyle çarpıştıktan sonra sürücü kursuna giren otomobilin şoförü kaçtı
Ticari taksiyle çarpıştıktan sonra sürücü kursuna giren otomobilin şoförü kaçtı
Ticari taksiyle çarpıştıktan sonra sürücü kursuna giren otomobilin şoförü kaçtı
Ticari taksiyle çarpıştıktan sonra sürücü kursuna giren otomobilin şoförü kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM

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