Sürücü kursu aracına arkadan çarptı: 2 yaralı

29.11.2019 20:57 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:03

Karabük'te sürücü kursu eğitim aracına arkadan otomobilin çarpılması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Eskipazar istikametinden Karabük'e seyir halinde olan B.T. idaresindeki 37 HE 977 plakalı otomobil aynı istikamete seyir halinde bulunan sürücü kursiyeri A.B.A idaresindeki 78 DC 053 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada B.T. ve yanında bulunan Ö.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA