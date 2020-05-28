Sürücü kursları ne zaman başlıyor? Sürücü kursları ne zaman faaliyete geçecek? Sürücü kursları korona önlemleri nelerdir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sürücü kursları ne zaman başlıyor? Sürücü kursları ne zaman faaliyete geçecek? Sürücü kursları korona önlemleri nelerdir?

Koronavirüs nedeniyle sürücü kursları da faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Normalleşme planlarının belirlenmeye başlaması ile birlikte sürücü kurslarının da açılacağı tarihler merak ediliyor. Sürücü kursları ne zaman başlıyor? Sürücü kursları ne zaman faaliyete geçecek? Ertelenen sürücü kursları ve sınavları ne zaman yapılacak?

Sürücü kursları ne zaman başlıyor? Sürücü kursları ne zaman faaliyete geçecek? Sürücü kursları korona önlemleri nelerdir?
28.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:47

Koronavirüs nedeniyle birçok eğitim ve öğretim kurumu gibi sürücü kursları da faaliyetlerinin durdurmak zorunda kalmıştı. Normalleşmenin başlaması ile birlikte herkes sürücü kurslarını ne zaman tekrar faaliyete geçeceğini merak etmeye başladı. Ehliyet belgesi almak isteyen vatandaşlarımız yeni kurs tarihlerini ve sınavlarını merak ediyor. Sürücü kursları ile ilgili detaylar haberimizde.

SÜRÜCÜ KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Korona ile mücadele önlemleri kapsamında 16 Mart'tan bu yana eğitimlerine ara vermek zorunda kalan sürücü kurslarının 1 Haziran itibarı ile yeni bir program belirleyerek eğitim başlayacakları ifade ediliyor.

Sürücü kursları ne zaman başlıyor? Sürücü kursları ne zaman faaliyete geçecek? Sürücü kursları korona önlemleri nelerdir?
SÜRÜCÜ KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

SÜRÜCÜ KURSLARINDA NE TÜR ÖNLEMLER ALINACAK?

Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu Başkan Vekili Murat Tekin sürücü kurslarının alacağı önlemlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sınıflarımızda seyreltmiş sınıf uygulaması yapabiliriz. Müracaat eden kursiyerlerin derslerinin sabah, öğlen ve akşam veya ikiye ayrılarak verilmesini sağlayabiliriz. Böylece sosyal mesafe korunur. Kursiyerlerimizin teorik eğitim sonrası direksiyon eğitimine devam etmeleri gerekiyor. Kovid-19 önlemleri kapsamında ticari taksilerde bir araçta 3 kişi bulunabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne eğitim öncesi aracın dezenfekte edilmesi, eğitimde direksiyon simidinin kapatılması, maske ve siperlik takılması, dezenfektan kullanması ve birebir eğitim verilmesi önerilerini sunduk. Eğitimden sonra aracın havalandırılarak, önlemleri uygulayarak bir sonraki kursiyerin eğitimine devam edebiliriz."

Yönetmeliğe göre bir kursiyere günde en fazla 2 saat eğitim verilebildiğini aktaran Tekin, "Direksiyon eğitimlerinde de sirkülasyonun azalması, riski de azaltmaktadır. Bir kursiyere isteği doğrultusunda 4 saate kadar eğitim vermeyi talep ediyoruz. Böylece bir kişinin eğitim süresinin artmasıyla kişi sirkülasyon sayısı azalacak ve bulaş riski de düşecek."

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Haber
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Haber
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı Haber
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti Haber
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
1.700 akıl hastasının yanlışlıkla taburcu edildiği Galler'de, yetkililer şaşkın
1.700 akıl hastasının yanlışlıkla taburcu edildiği Galler'de, yetkililer şaşkın
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
4 günlük yasak sonrası manzara izlemeye giden vatandaşın tutkusu pahalıya patladı
4 günlük yasak sonrası manzara izlemeye giden vatandaşın tutkusu pahalıya patladı
Boşanma aşamasındaki karısının 'mahrem' fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk cinayetidir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk...
4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti
4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi
Ne yağmur dinlediler ne korona! AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu
Ne yağmur dinlediler ne korona! AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Komşusu olan genç kızı darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
Komşusu olan genç kızı darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akbağ Hande Ataizi Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim İlhan Cavcav Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Michael Jordan
Daha Fazla Kız Kadın Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Sürücü kursları ne zaman başlıyor? Sürücü kursları ne zaman faaliyete geçecek? Sürücü kursları korona önlemleri nelerdir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 11:47:28. #1.15#
title