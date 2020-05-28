Sürücü kursları ne zaman başlıyor? Sürücü kursları ne zaman faaliyete geçecek? Sürücü kursları korona önlemleri nelerdir? Koronavirüs nedeniyle sürücü kursları da faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Normalleşme planlarının belirlenmeye başlaması ile birlikte sürücü kurslarının da açılacağı tarihler merak ediliyor. Sürücü kursları ne zaman başlıyor? Sürücü kursları ne zaman faaliyete geçecek? Ertelenen sürücü kursları ve sınavları ne zaman yapılacak?

Koronavirüs nedeniyle birçok eğitim ve öğretim kurumu gibi sürücü kursları da faaliyetlerinin durdurmak zorunda kalmıştı. Normalleşmenin başlaması ile birlikte herkes sürücü kurslarını ne zaman tekrar faaliyete geçeceğini merak etmeye başladı. Ehliyet belgesi almak isteyen vatandaşlarımız yeni kurs tarihlerini ve sınavlarını merak ediyor. Sürücü kursları ile ilgili detaylar haberimizde.

SÜRÜCÜ KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Korona ile mücadele önlemleri kapsamında 16 Mart'tan bu yana eğitimlerine ara vermek zorunda kalan sürücü kurslarının 1 Haziran itibarı ile yeni bir program belirleyerek eğitim başlayacakları ifade ediliyor.

SÜRÜCÜ KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

SÜRÜCÜ KURSLARINDA NE TÜR ÖNLEMLER ALINACAK?

Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu Başkan Vekili Murat Tekin sürücü kurslarının alacağı önlemlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sınıflarımızda seyreltmiş sınıf uygulaması yapabiliriz. Müracaat eden kursiyerlerin derslerinin sabah, öğlen ve akşam veya ikiye ayrılarak verilmesini sağlayabiliriz. Böylece sosyal mesafe korunur. Kursiyerlerimizin teorik eğitim sonrası direksiyon eğitimine devam etmeleri gerekiyor. Kovid-19 önlemleri kapsamında ticari taksilerde bir araçta 3 kişi bulunabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne eğitim öncesi aracın dezenfekte edilmesi, eğitimde direksiyon simidinin kapatılması, maske ve siperlik takılması, dezenfektan kullanması ve birebir eğitim verilmesi önerilerini sunduk. Eğitimden sonra aracın havalandırılarak, önlemleri uygulayarak bir sonraki kursiyerin eğitimine devam edebiliriz."

Yönetmeliğe göre bir kursiyere günde en fazla 2 saat eğitim verilebildiğini aktaran Tekin, "Direksiyon eğitimlerinde de sirkülasyonun azalması, riski de azaltmaktadır. Bir kursiyere isteği doğrultusunda 4 saate kadar eğitim vermeyi talep ediyoruz. Böylece bir kişinin eğitim süresinin artmasıyla kişi sirkülasyon sayısı azalacak ve bulaş riski de düşecek."