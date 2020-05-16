Sürücü kursları 1 Haziran için hazırlıklarını sürdürüyor
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Sürücü kursları 1 Haziran için hazırlıklarını sürdürüyor

1 Haziran'da tekrar eğitime başlayacak olan sürücü kursları, açılış öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Sürücü kursları 1 Haziran için hazırlıklarını sürdürüyor
16.05.2020 13:30 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:30

1 Haziran'da tekrar eğitime başlayacak olan sürücü kursları, açılış öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Akdeniz Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Seyfi Moroğlu, yaptığı yazılı açıklamada 16 Mart'ta kapanan sürücü kurslarının 1 Haziran'da açılacağını bildirdi.

Açıklamasında, ilk etapta teorik ve direksiyon eğitimleri yarıda kalan kursiyerlerin eğitimlerinin tamamlanacağını kaydeden Moroğlu, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararların zaafiyete uğratılmaması için her türlü tedbiri aldıklarını belirtti.

Seyahat kısıtlaması nedeniyle sınava gireceği kente gidemeyen kursiyerler için internet üzerinden sınav yapılması gerektiğine dikkat çeken Moroğlu açıklamasında, "Çoğunluğu 20 yaş altı olan kursiyerlerimizin kısıtlamalarının kaldırılmasını istiyoruz. Direksiyon sınavları hafta sonları yapıldığından gerekli izinlerin verilmesi de öncelikli beklentilerimiz arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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