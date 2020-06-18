Sürücü kontrolü kaybetti, araç yol kenarına uçtu Edirne'nin Keşan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıktı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıktı. Taklalar atan araçtan çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza 14.45 sıralarında 700 Evler TOKİ ve Yeni Muhacir Beldesi arasında kalan ormanlık alandaki yolun 1. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Muhacir'den yola çıkan 22 FU 709 plakalı araç sürücüsü H.C. (87), seyir halinde bulunduğu toprak yolda direksiyon hakimiyetini kaydederek yol kenarında bulunan makilik alana yuvarlandı. Taklalar atan araç, ancak üzerine uçtuğu ağaçlara çarparak durabildi.

Olayın haber verilmesi ile birlikte kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla alarak, tedavisi yapılmak üzere Keşan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kazadan sonra olay yerine gelen sürücü H.C.'nin yakınları çalınmaması için aracın aküsünü sökerek tedbir aldı. Araç daha sonra çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA