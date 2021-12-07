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Sürücü kaza yaptığı kamyonun camından çıkarak kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sürücü kaza yaptığı kamyonun camından çıkarak kurtuldu

Eskişehir'de henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı devrilen frigorifik kamyonunun sürücüsü kendi imkanlarıyla ön camdan çıktı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı devrilen frigorifik kamyonunun sürücüsü kendi imkanlarıyla ön camdan çıktı.

Kaza, Eskişehir Afyonkarahisar karayolu 12. kilometresinde meydana geldi. Henüz tam kaza sebebi öğrenilemeyen olayda, soğutma sistemli et taşıma kamyonu yol kenarına devrildi. Kaza sonucu 03 BG 819 plakalı frigorifik kamyonun sürücüsünün kendi imkanlarıyla ön camdan çıktığı öğrenildi. Kazada yaralanan olmazken, olayla ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

(Ali Furkan Çetiner/ İHA)

Sürücü kaza yaptığı kamyonun camından çıkarak kurtuldu

Sürücü kaza yaptığı kamyonun camından çıkarak kurtuldu

Sürücü kaza yaptığı kamyonun camından çıkarak kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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