SÜRÜCÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ, MİNİBÜS İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI 11 YARALI - Haberler
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SÜRÜCÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ, MİNİBÜS İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI 11 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara yolunda, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi nedeniyle kontrolden çıkan minibüs, istinat duvarına çarptı.

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK- Ankara yolunda, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi nedeniyle kontrolden çıkan minibüs, istinat duvarına çarptı. Kaza sonrası şoför ve yaralanan 11 yolcu, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Zonguldak- Ankara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan aldığı yolcuları Zonguldak'a götüren Hüseyin Erzurumlu yönetimindeki 67 AS 825 plakalı minibüs, Himmetoğlu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalede Hüseyin Erzurumlu'nun kalp krizi geçirdiğini belirleyen sağlık ekibi, sürücü ve kazada yaralanan 11 yolcuyu ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SÜRÜCÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ, MİNİBÜS İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI 11 YARALI

SÜRÜCÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ, MİNİBÜS İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI 11 YARALI

SÜRÜCÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ, MİNİBÜS İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI 11 YARALI

SÜRÜCÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ, MİNİBÜS İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI 11 YARALI

SÜRÜCÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ, MİNİBÜS İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI 11 YARALI

SÜRÜCÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ, MİNİBÜS İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI 11 YARALI

SÜRÜCÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ, MİNİBÜS İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI 11 YARALI

SÜRÜCÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ, MİNİBÜS İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI 11 YARALI

SÜRÜCÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ, MİNİBÜS İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI 11 YARALI

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