ANKARA (İHA) - Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs duvara çarptı; 12 yaralı

ZONGULDAK Zonguldak- Ankara karayolunda yolcu minibüsü kaza yaptı. Direksiyon başında kalp krizi geçiren şoförle beraber 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak- Ankara karayolunda Karaman mevkiinde Ankara'dan gelen 67 AS 825 plakalı AS Turizme ait yolcu minibüsü kaza yaptı. Kaza 11.30 sıralarında meydana geldi. AS Turizm'e ait yolcu minibüsünün şoförü Hüseyin Erzurumlu seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. İstinat duvarına çarparak durabilen minibüste 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans AFAD, İtfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 12 yolcu hafif yaralanırken kalp krizi geçiren minibüs şoförü Hüseyin Erzurumlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan sürücüler ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.