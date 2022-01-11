Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs duvara çarptı; 12 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs duvara çarptı; 12 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs duvara çarptı; 12 yaralıAnkara karayolunda yolcu minibüsü kaza yaptı.

ANKARA (İHA) - Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs duvara çarptı; 12 yaralı

ZONGULDAK Zonguldak- Ankara karayolunda yolcu minibüsü kaza yaptı. Direksiyon başında kalp krizi geçiren şoförle beraber 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak- Ankara karayolunda Karaman mevkiinde Ankara'dan gelen 67 AS 825 plakalı AS Turizme ait yolcu minibüsü kaza yaptı. Kaza 11.30 sıralarında meydana geldi. AS Turizm'e ait yolcu minibüsünün şoförü Hüseyin Erzurumlu seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. İstinat duvarına çarparak durabilen minibüste 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans AFAD, İtfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 12 yolcu hafif yaralanırken kalp krizi geçiren minibüs şoförü Hüseyin Erzurumlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan sürücüler ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs duvara çarptı; 12 yaralı

Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs duvara çarptı; 12 yaralı

Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs duvara çarptı; 12 yaralı

Tezgahın üzerindeki kireç çözücüyü su diye içen 18 aylık bebek yaşam savaşı veriyor

Tezgahın üzerindeki kireç çözücüyü su diye içen 18 aylık bebek yaşam savaşı veriyor

 Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 yaralı

Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 yaralı

 Son dakika! Refüje çarparak takla atan minibüs karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika! Refüje çarparak takla atan minibüs karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title