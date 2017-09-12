Otomobile Sürten Sürücü Tekme Tokat Dayak Yedi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda LPG alan sürücü ve arkadaşı, otomobiline sürten bir başka sürücü ile arkadaşını tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay, Değirmendere mevkiinde bulunan bir benzinlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, benzin istasyonun içinde LPG alan aracın sahibi ve arkadaşları sohbet halindeyken istasyona gelen başka bir araç otomobile sürttü. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

FECİ ŞEKİLDE DARP EDİLDİLER

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yakıt alan otomobildeki şahıslar, otomobillerine iki defa sürten sürücü ile tartışmaya başlıyor. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar kavgaya tutuşuyor. Spor otomobil içerisinden çıkan iki şahıs tarafından feci şekilde dövülen diğer otomobil sürücüsü ile arkadaşı aldıkları darbelerle yerde kalıyor.

HIZINI ALAMAYAN ÖFKELİ SÜRÜCÜ OTOMOBİLİN EL FRENİNİ İNDİRDİ

Şahıslar darp ettikleri şahsın otomobilinin farlarını tekme ile kırıyor. Daha sonra otomobile binen şahıslardan biri tekrar inerek darp ettikleri şahsın otomobilinin el frenini indirerek trafiğin aktığı yola doğru itiyor. Yeniden aracına binen şahıs akaryakıt istasyonundan uzaklaşıyor. Olay sonrası darp edilen otomobil sürücüsü ve kavgayı ayırmaya çalışan şahsın ise polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

