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Sürücü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sürücü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde hafif ticari aracın yön levhasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen aracın sürücüsü ağır yaralandı.

ÇAVDARHİSAR, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde hafif ticari aracın yön levhasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çavdarhisar-Emet yol kavşağında meydana geldi. Gediz ilçesinde yüksek öğrenimini gören Furkan Uzun (20) yönetimindeki Eskişehir'den Gediz ilçesine doğru seyir halindeki 26 ACR 176 plakalı araç Çavdarhisar-Emet yol kavşağında yön levhasına çarptı. Çarpmanın şiddeti ile araç hurdaya dönerken, araç sürücüsü ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin sürücü Furkan Uzun'un bacaklarının kırıldığı tespit ederken, yaralı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA

Sürücü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Sürücü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Sürücü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Sürücü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

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