SÜRÜCÜ EMNİYET KEMERİ TAKARKEN OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 YARALI - Haberler
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SÜRÜCÜ EMNİYET KEMERİ TAKARKEN OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da sürücüsü emniyet kemerini takarken şarampole düşüp, ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

SAMSUN'da sürücüsü emniyet kemerini takarken şarampole düşüp, ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Atakum ilçesine bağlı Alanlı Mahallesi Merkez Sokak'ta meydana geldi. Şaban C. (24) idaresindeki 05 HE 002 plakalı otomobil, sürücüsü emniyet kemerini taktığı sırada kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, düştüğü şarampolde ağaca çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yanındaki Samet C. (29) ile Serkan A. (31) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SÜRÜCÜ EMNİYET KEMERİ TAKARKEN OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 YARALI

SÜRÜCÜ EMNİYET KEMERİ TAKARKEN OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 YARALI

SÜRÜCÜ EMNİYET KEMERİ TAKARKEN OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 YARALI

SÜRÜCÜ EMNİYET KEMERİ TAKARKEN OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 YARALI

SÜRÜCÜ EMNİYET KEMERİ TAKARKEN OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 YARALI

SÜRÜCÜ EMNİYET KEMERİ TAKARKEN OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 YARALI

SÜRÜCÜ EMNİYET KEMERİ TAKARKEN OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 YARALI

SÜRÜCÜ EMNİYET KEMERİ TAKARKEN OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 YARALI
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Haber: SÜRÜCÜ EMNİYET KEMERİ TAKARKEN OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 YARALI - Haberler
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