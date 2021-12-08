"Sürücü Emniyet Gözlüğü" Proje Sahibi Efe Kağan ÜNLÜ, Vali İlhami AKTAŞ'ı Ziyaret Etti

KONYA (Habermetre) - Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın video konferans yöntemi ile katılım sağladığı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 3-4 Kasım tarihleri arasında Konya ilinde gerçekleşen Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi'nde Fikri Mülkiyet ve Sınai Haklar Kapsamında sergilenen "Sürücü Emniyet Gözlüğü" projesi ile patent hakkına başvuran Çanakkale Fen Lisesi'nde öğrenim gören Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencisi Efe Kağan ÜNLÜ ve proje danışman öğretmeni Neda ŞAYAN Vali İlhami AKTAŞ'ı ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat YILMAZ ve Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Berna ARAS ÇAKAR'ın da bulunduğu ziyarette Vali İlhami AKTAŞ, proje danışman öğretmeni Neda ŞAYAN ve Çanakkale Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Efe Kağan ÜNLÜ ile bir süre görüşüp sohbet etti.

Vali İlhami AKTAŞ, uzun süre duraklama yapmadan araç kullanmak zorunda kalan kişilerin uyuklama ve yorgunluk durumlarını tespit ederek güvenli sürüş için sürücüleri uyarmayı amaçlayan "Sürücü Emniyet Gözlüğü" projesi hakkında Çanakkale Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Efe Kağan ÜNLÜ'den bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami AKTAŞ, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat YILMAZ, Çanakkale Bilim Sanat Merkezi Müdürü Berna ARAS ÇAKAR, proje danışman öğretmeni Neda ŞAYAN ve Çanakkale Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Efe Kağan ÜNLÜ'ye çalışmalarında başarılar diledi.

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