Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı, yakınları sinir krizi geçirdi - Haberler
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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı, yakınları sinir krizi geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı, yakınları sinir krizi geçirdi Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarken, araçta bulunanların yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

ELAZIĞ (İHA) - Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı, yakınları sinir krizi geçirdi

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarken, araçta bulunanların yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kaza, Merkez Çaydaçıra Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 AK 9854 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kazadan haber dar olan yaralının yakınları geldikleri olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı, yakınları sinir krizi geçirdi

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı, yakınları sinir krizi geçirdi

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı, yakınları sinir krizi geçirdi

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı, yakınları sinir krizi geçirdi

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı, yakınları sinir krizi geçirdi

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İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Son Dakika Haberleri

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