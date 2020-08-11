Sürücü, bu araçtan hafif yaralı kurtuldu
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Sürücü, bu araçtan hafif yaralı kurtuldu

Sürücü, bu araçtan hafif yaralı kurtuldu Adana'nın Kozan ile Feke arasındaki bugün saat 15.00'de medyana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü İlker Yıldırım uçuruma yuvarlanan ve hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla kurtulmayı başardı.

Sürücü, bu araçtan hafif yaralı kurtuldu
11.08.2020 16:58 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:04

Sürücü, bu araçtan hafif yaralı kurtuldu

ADANA - Adana'nın Kozan ile Feke arasındaki bugün saat 15.00'de medyana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü İlker Yıldırım uçuruma yuvarlanan ve hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla kurtulmayı başardı.

Edinilen bilgilere göre, Adana'nın Feke istikametinden Kozan'a doğru ilerleyen 06 MVD 13 Fiat Polo marka araçla seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü İlker Yıldırım, Düzağaç mevkiinde yol çalışması alanında aracını mıcıra kaptırarak uçuruma yuvarlandı. Takla atan araçtan Cankur ekipleri tarafından çıkarılan sürücü Yıldırım, hafif yaralı olarak kurtulmayı başardı. 112 sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet hastanesine kaldırılan Yıldırım, tedavi altına alındı.

Bir ayda ikinci kez meydana gelen kazada sürücüler uzun süren yol çalışması tamamlanmadığı ve tek şeride düşmesi nedeni ile kazaya davetiye çıkardığına dikkat çektiler.

Kaynak: İHA

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