Sürücü belgesini kimlik kartına yükleyen kişi sayısı 1,5 milyona yükseldi
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Sürücü belgesini kimlik kartına yükleyen kişi sayısı 1,5 milyona yükseldi

Sürücü belgesini kimlik kartına yükleyen kişi sayısı 1,5 milyona yükseldi
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen uygulama kapsamında, sürücü belgesi bilgilerini kimlik kartına aktaranların sayısı 1,5 milyona ulaştı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen uygulama kapsamında, sürücü belgesi bilgilerini kimlik kartına aktaranların sayısı 1,5 milyona ulaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hayat Kimliğinle Kolay Projesi" çerçevesinde, ehliyetini kimlik kartına yükleyen kişi sayısının 1 milyon 500 bine yükseldiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklamaya ilişkin hazırlanan görseli Twitter hesabından paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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