Sürücü belgesi bilgilerini T.C. kimliğe geçirme randevusuna 4 saatte 3 bin 710 kişi başvurdu
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Sürücü belgesi bilgilerini T.C. kimliğe geçirme randevusuna 4 saatte 3 bin 710 kişi başvurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı, 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren yeni tip sürücü belgelerinin Türkiye genelinde nüfus müdürlüklerinden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenme işlemlerine 4 saatte 3 bin 710 kişi başvurdu.

Sürücü belgesi bilgilerini T.C. kimliğe geçirme randevusuna 4 saatte 3 bin 710 kişi başvurdu
18.09.2020 16:00 | Son Güncelleme: 18.09.2020 16:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı, 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren yeni tip sürücü belgelerinin Türkiye genelinde nüfus müdürlüklerinden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenme işlemlerine 4 saatte 3 bin 710 kişi başvurdu.

İçişleri Bakanı Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde sürücü belgesi bilgilerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenmesini içeren "Hayat Kimliğinle Kolay" projesinin tanıtımını yapmıştı. E-devlet üzerinden yapılan başvurularda 4 saate 3 bin 710 vatandaş randevu talebinde bulundu.

Sürücü belgesi bilgileri yükleme adımları

Kişinin kimlik kartı, Kart Yayımcı Kart Erişim (KYKEC) cihazına takılacak, kişinin kimlik bilgileri ve biyometrik resmi ekrana getirilerek personel tarafından görsel olarak kimlik doğrulaması yapılacak. Şüphe duyulması haline biyometrik veri (parmak izi) ile de kimlik doğrulaması yapılması sağlanacak. Kimlik kartından okunan veriler ile kişinin yeni tip sürücü belgesine sahip olup olmadığı kontrol edilecek. Yeni tip sürücü belgesine ilişkin bilgiler personel tarafından teyit edildikten sonra kimlik kartına yüklenmiş olacak. Ayrıca kimlik başvurusu yapan yeni tip sürücü belgesi sahiplerinin sürücü belgesi bilgileri, talep etmeleri halinde basım aşamasında kimliklerine yüklenebilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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