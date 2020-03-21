Sürücü adaylarının psiko-teknik testlerinde elektronik dönem
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Sürücü adaylarının psiko-teknik testlerinde elektronik dönem

Sürücü belgesi alacak kişilerin psiko-teknik değerlendirme raporları, elektronik sistem aracılığıyla e-imza kullanılarak hazırlanacak.

21.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:16
Sürücü adaylarının psiko-teknik testlerinde elektronik dönem

Sürücü belgesi alacak kişilerin psiko-teknik değerlendirme raporları, elektronik sistem aracılığıyla e-imza kullanılarak hazırlanacak.

"Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, psiko-teknik değerlendirme raporu, elektronik sistem üzerinden e-imza ile düzenlenecek.

Bireyler, düzenlenen psiko-teknik değerlendirme raporuyla 45 gün içinde kamu veya özel sağlık kuruluşlarında görev yapan psikiyatri uzmanına başvuracak.

Belirtilen sürede psikiyatri muayenesi için başvurmayanlar, 6 ay boyunca tekrar teste kabul edilmeyecek. 6 ay sonunda yapılacak psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesinde başarısız olanlar, 2 yıl boyunca tekrar teste alınmayacak.

Bireyler, adlarına düzenlenen rapora ilişkin 30 gün içinde il sağlık müdürlüğüne itiraz edebilecek. 30 gün içinde rapora itiraz edilmemesi halinde kişi, 2 yıl boyunca tekrar teste alınmayacak.

İl sağlık müdürlüğü nihai karar için kişiyi, daha önce psiko-teknik değerlendirme yapılan ve test sistemine sahip başka bir merkeze ve psikiyatri uzmanı muayenesi yapılmak üzere belirtilen bir sağlık kuruluşuna sevk edecek.

İkinci değerlendirme sonucunda da başarısız olanlar, başvuru üzerine ikinci test tarihinden itibaren 3 ay sonra tekrar psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri muayenesine tabi tutulacak. Bu değerlendirmede başarısız olan kişiler, 2 yıl süreyle yeniden psiko-teknik değerlendirmeye alınmayacak.

Gerçeğe aykırı rapor düzenleyen merkezlerde kayıtlı test cihazları 5 yıl boyunca kullanılamayacak.

Bilgisayar tabanlı psiko-teknik değerlendirme test sistemini içeren TSE/CE belgeli cihazlar için norm onayı Sağlık Bakanlığınca verilecek.

Psiko-teknik değerlendirme testi yapılan oda ile odanın bağlı olduğu koridoru net şekilde gösteren kamera sistemi bulundurulacak.

Test merkezlerinde görevli psikologların çalışma saatleri

Psiko-teknik değerlendirme merkezinde görevli psikolog, günde istirahat süreleri hariç en fazla 8 saat görev yapabilecek. Bu psikologların ayda ek mesai süresi 72 saatten fazla olamayacak. Psikologlar için belirlenen maksimum çalışma sürelerini aşmayacak şekilde merkezlerde 08.00 ila 23.00 saatleri arasında hizmet verilecek.

Teste katılan kişiye ait tüm veri ve bulgular, kimlik bilgileri, test tarihi, saati ve test anındaki en az 3 fotoğraf görüntüsü raporlamada kullanılmak amacıyla otomatik olarak kaydedilecek.

Test cihazında uzaktan ulaşım sağlayacak herhangi bir bluetooth, WiFi bağlantısı ve test için kullanılan donanımlardan başka herhangi bir donanım girişi bulunmayacak.

Kaynak: AA

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