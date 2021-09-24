SÜRÜCÜ ADAYININ OTOMOBİLİNE TIR ÇARPTI: 2 YARALI - Haberler
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SÜRÜCÜ ADAYININ OTOMOBİLİNE TIR ÇARPTI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde sürücü adayının kullandığı otomobile arkadan gelen TIR çarptı.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde sürücü adayının kullandığı otomobile arkadan gelen TIR çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Çevre Yolu'nda meydana geldi. Sürücü adayı Ebru Yücel'in kullandığı 07 RY 075 plakalı otomobile, aynı istikamette ilerleyen Salih Bulut'un kullandığ 48 JE 870 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil orta refüje çarparak durdu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü adayı Ebru Yücel ile sürücü öğretmeni İsmail Yıldırım, otomobil içinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Özel sürücü kursunun sahibi Adem Yazır, kazayı duyar duymaz olay yerine geldi. Kurs sahibi Yazır, "TIR sürücüsü hızlı ve dikkatsizlik sonucu, sürücü adayımızın kullandığı araca arkadan çarpmış. İki arkadaşımız yaralı" dedi.

Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken TIR sürücüsü Salih Bulut ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

SÜRÜCÜ ADAYININ OTOMOBİLİNE TIR ÇARPTI: 2 YARALI

SÜRÜCÜ ADAYININ OTOMOBİLİNE TIR ÇARPTI: 2 YARALI

SÜRÜCÜ ADAYININ OTOMOBİLİNE TIR ÇARPTI: 2 YARALI

SÜRÜCÜ ADAYININ OTOMOBİLİNE TIR ÇARPTI: 2 YARALI
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Haber: SÜRÜCÜ ADAYININ OTOMOBİLİNE TIR ÇARPTI: 2 YARALI - Haberler
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