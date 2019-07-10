Sürücü adayının kullandığı otomobil minibüsle çarpıştı: 3 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sürücü adayının kullandığı otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücü adayı Melis Satuk B'nin, kullandığı sürücü kursuna ait 01 BUH 22 plakalı otomobil, Kıyı Boyu Caddesi'nde, Yusuf I. idaresindeki 01 EV 887 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan Yusuf I, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobilde sıkışan Melis Satuk B. ve yanındaki kurs eğitmeni Sevgi Ü'nün kurtarılması için Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekiplerine haber verildi.

Kaza yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla araçtan kurtarılan iki kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA