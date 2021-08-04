SÜRÜCÜ ADAYINA DEHŞETİ YAŞATMIŞLARDI; OLAYDAN ÖNCE DE KAVGA ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI
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SÜRÜCÜ ADAYINA DEHŞETİ YAŞATMIŞLARDI; OLAYDAN ÖNCE DE KAVGA ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kamera: Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) Esenyurt'ta taksiciler, otomobili hareket ettiremeyen kadın sürücü adayının önünü kesmişti.

Kamera: Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) Esenyurt'ta taksiciler, otomobili hareket ettiremeyen kadın sürücü adayının önünü kesmişti. Direksiyon öğretmeni ile taksicinin olaydan önce kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı.

3 taksicinin ruhsatları iptal edilirken, Taksici E.Ö.," Ben olayı sakinleştireyim derken, o benim üzerime saldırdı. Agresifti birbirimize girdik. O da boğazımı sıktı. İlk başta ben tektim, arkadaşlarım beni o durumda görünce geldi. Hatta kaza yaptığımı sandılar" dedi.

Esenyurt'ta taksi sürücüsü E.Ö., rampada aracı kaldıramayan kadın sürücü adayına sözlü saldırıda bulunduğu ve daha sonra da eğitmeni ile tartıştığı iddia edildi. Tartışma büyümeden, vatandaşların araya girmesi ile son buldu. İlerleyen dakikalarda taksi sürücü arkadaşları ile, eğitim aracını bulup önünü kesti. Direksiyon eğitmeni ile yeniden tartışan taksi sürücüsü vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAVGA ETTİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Taksi sürücüsü E.Ö., ile direksiyon eğitmeni arasında yaşanan ilk tartışma ise başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İlk tartışmada taksi sürücüsü ile direksiyon eğitmeninin yumruk yumruğa kavga ettiği ortaya çıktı. Görüntülere 2 tarafında birbirinin boğazına sarıldığı ve direksiyon öğretmeninin taksiciye kafa attığı anlar yansıdı.

"BENİM ÜZERİME SALDIRDI"

Taksi sürücü E.Ö., direksiyon eğitmeninin kendisine saldırdığını söyleyerek, "Ben durumu kendisine izah ederken, kendisine sağdan izah et dedim. Kendisi sağdan devam etmeyip bana bağırdı çağırdı. O esnada bağırdığı için el frenini çektim, öne geldi. Ben olayı sakinleştireyim derken, o benim üzerime saldırdı. Agresifti birbirimize girdik. O da boğazımı sıktı. İlk başta ben tektim, arkadaşlarım beni o durumda görünce geldi. Hatta kaza yaptığımı sandılar" dedi.

TAKSİ SÜRÜCÜLERİNE CEZA KESİLDİ

Eğitim aracının önünü kesen taksi şoförleri Ö.G., O.D. ve E.Ö., polis ekiplerinin çalışmasının ardından yakalandı. Sürücülere trafiği tehlikeye atmaktan 458 lira para cezası kesilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce taksicilik yapma ruhsatları iptal edildi.

SÜRÜCÜ ADAYINA DEHŞETİ YAŞATMIŞLARDI; OLAYDAN ÖNCE DE KAVGA ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI
SÜRÜCÜ ADAYINA DEHŞETİ YAŞATMIŞLARDI; OLAYDAN ÖNCE DE KAVGA ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI
SÜRÜCÜ ADAYINA DEHŞETİ YAŞATMIŞLARDI; OLAYDAN ÖNCE DE KAVGA ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI
SÜRÜCÜ ADAYINA DEHŞETİ YAŞATMIŞLARDI; OLAYDAN ÖNCE DE KAVGA ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI
SÜRÜCÜ ADAYINA DEHŞETİ YAŞATMIŞLARDI; OLAYDAN ÖNCE DE KAVGA ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI
SÜRÜCÜ ADAYINA DEHŞETİ YAŞATMIŞLARDI; OLAYDAN ÖNCE DE KAVGA ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Esenyurt'ta taksi şoförleri sürücü adayına dehşeti yaşattı
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SÜRÜCÜ ADAYINA DEHŞETİ YAŞATMIŞLARDI; OLAYDAN ÖNCE DE KAVGA ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI - Haberler
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