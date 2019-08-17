Suruçlu nineler yeni evlerine kavuşacak

17.08.2019 13:39

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kerpiç bir evde yaşayan nineler, kaymakamlığın desteğiyle yeni evlerine kavuşacak.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden 95 yaşındaki Cemile Kartal ve 85 yaşındaki Adile Yağmur, aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören kerpiç evlerinin onarılması için Suruç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurdu.

Vakıf çalışanları, gerekli incelemelerin ardından ninelerin yaşadığı evin arsasında yeni bir konut yapılması için kolları sıvadı.

Suruç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm ihtiyaç sahiplerine devletin şefkat elini ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Koç, Cemile ve Adile ninelere her türlü desteği verdiklerini anlatarak, Vakfın ve hayırseverlerin desteğiyle ninelere yeni bir ev yapacaklarını belirtti.

Evin kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Onlar Suruç'un nineleri. Bizim emanetlerimiz. Biz onları güzel bir eve kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ustalarımız burada çalışıyor. Herkes emek verdi. Allah iziyle ninelerimizi çok kısa bir zamanda 2 odası, mutfağı, banyosu ve lavabosu olan bir eve kavuşturacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ninelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Fırsat buldukça ailemi de alıp beraber ninelerimizi ziyarete geliyoruz. Elimizden geldiği kadar onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz."

"Devletime kurban olurum"

Cemile Kartal, 50 senedir kerpiç evde yaşadıklarını anlattı.

Kartal, şöyle devam etti:

"Babamın bana yapmadığını devlet yapıyor. Şimdiye kadar evimizden memnunduk ama bu sene aşırı yağışlardan sonra zarar gördü. Hava bulutlu olduğunda korkudan içeri giremiyoruz. Devletime kurban olurum. Bize yeni bir ev yapıyor. Allah'tan daha ne isteyeyim? Allah hepsinden razı olsun."

Adile Yağmur da devletin her türlü ihtiyaçlarını giderdiğini belirterek, yeni evlerinin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA