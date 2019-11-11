Suruçlu kadınların hayatı devletin desteğiyle değişiyor

11.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:42

Suruç Kaymakamlığı koordinesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde kurulan atölyelerde bir araya gelen ekonomik durumu iyi olmayan kadınlar hem meslek öğreniyor hem aile bütçesine katkıda bulunuyor hem de sosyalleşme fırsatı buluyor.

Kaymakamlık, kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve meslek edindirmek amacıyla kurduğu ADEM aracılığıyla çeşitli dallarda eğitim programları düzenliyor.

Halk Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle açılan giyim, dikiş-nakış, tığ örgü, takı tasarım, kuaförlük, okuma yazma, Kur'an-ı Kerim kurslarına katılan 70 kadın, usta öğreticilerden eğitim alıyor.

Mesleki kurslardaki eğitimle işin inceliğini öğrenen kadınlar İŞKUR meslek edindirme kursları kapsamında verilen aylık ortalama 840 lirayla da aile bütçesine katkı sunuyor.

Suruç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelindeki 4 merkezde verilen kurslara yoğun talep olduğunu söyledi.

Koç, kursiyer kadınların hem iş öğrendiklerini hem de aile bütçesine katkıda bulunduklarını ifade ederek, "Devlet onlara destek veriyor, buraya geliyorlar meslek ediniyorlar. Bazı kursiyerler burada öğrendikleri meslekleri evlerinde veya kendilerine açtıkları iş yerinde sürdürmeye çalışıyor." dedi.

Kursa katılan kadınlar için sosyal faaliyetler de düzenlediklerini aktaran Koç, "Geziler de düzenliyoruz. Değişik illere geziler yapılıyor. Bu şekilde ilçemizde bir yakınlaşma, kardeşlik ruhu oluşuyor. Kadınlarımız da artık buraya alıştı ve evi gibi görüyor." diye konuştu.

Koç, kadınlar tarafından merkezde üretilenleri yetimlere ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım amaçlı vereceklerini sözlerine ekledi.

"Onların derdine derman olabildik"

ADEM Birim Sorumlusu Hatice Şimşek de tığ örgü kursuna katılan kursiyerlerle çalışmalar yürüttüklerini belirterek, kadınların battaniye, lif, yelek, kazak gibi ürünler ördüklerini kaydetti.

"Buraya gelen öğrencilerden ilk başlarda tığ tutmayı bilen kimse yoktu." diyen Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitimden sonra çok güzel şeyler üretiyorlar. Bir kadının isterse ve imkan tanınırsa yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığına inanıyorum. Sadece biz imkan tanıyalım. Buraya gelen kadınların çoğunun eşleri çalışmıyor. Maddi durumları çocuklarına bakacak kadar yeterli değil. Buradan aldıkları 840 lira ile kimi mutfak masrafını karşılarken kimi de çocuğunun okul harçlığını temin ediyor. En azından bir nebze de olsa hayatlarına dokunabildik. Onların derdine derman olabildik. Bu bizim için yeterli oluyor. Her hafta Sosyal Hizmet Merkezinden gelen sosyolog ve psikolog arkadaşlar da farklı eğitimler veriyor."

Kursiyer Beyaz Yılmaz da kursun adeta terapi olduğunu ifade ederek, "Buraya gelerek meslek öğreniyoruz. Ailemize destek oluyoruz. Bize tedavi, terapi gibi geliyor. Farklı arkadaşlar ediniyoruz. Onlarla iyi geçiniyoruz. Haftanın 5 günü gidip geliyoruz. Evde boş boş oturmaktan daha güzel." diye konuştu.

Kursiyer Emine Akbaş ise kursta tığ örücülüğü yaparken aynı zamanda meslek sahibi de olduklarını ifade ederek, kursların faydalı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA